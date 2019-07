Hanoï (VNA) - Dinh Thi Thanh Huong, vice-présidente de la société Galaxy Media and Entertainment, recevra le prix du «distributeur de l'année» lors de la cérémonie de remise des Prix de CineAsia, prévue en décembre 2019, au Grand Hyatt de Hong Kong.

Photo: internet



Mme Huong est chargée de la planification stratégique du développement à long terme, de la supervision et de l’amélioration des finances, de l’exploitation et des installations de la société. Elle est également directrice générale de Galaxy Studio JSC, l'une des principales entreprises de cinéma et de distribution privés au Vietnam. Elle a réalisé de grandes réalisations, notamment augmenter le nombre d'employés de l'entreprise de plus de 1.000 à travers le pays.Galaxy Media and Entertainment est une société leader dans le secteur des médias et du divertissement au Vietnam. Elle possède plusieurs plates-formes médiatiques sur lesquelles les marques peuvent s'approcher aux consommateurs.CineAsia aura lieu du 9 au 12 décembre 2019 à Hong Kong. C’est le lieu où les professionnels de l’exposition et de la distribution au cinéma viennent faire des affaires et créer des réseaux. Il comprendra également des présentations de produits et des projections de films, des événements sponsorisés exclusifs et des séminaires sur les tendances actuelles et futures de l'industrie cinématographique. -VNA