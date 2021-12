La vague de froid continue de frapper le Nord. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), la vague de froid vif a continué dimanche 26 décembre à affecter d’autres régions du Nord et du Centre.

Du 26 au 28 décembre, le froid touchera les localités du Nord et la partie septentrionale du Centre, avec les températures moyennes les plus basses de 9 à 12 degrés Celsius en plaine.

Les zones montagneuses du Nord afronteront la première vague de froid intense avec les températures moyennes les plus basses de 4 à 7 degrés, voire proches de 0 degré en haute montagne. Le risque de neige et de gelées est réel.

Les provinces de Nghê An à Khanh Hoa devraient subir les 26 et 27 décembre des averses et des orages, avec possibilité de tornades, d'éclairs, de grêle et de rafales de vent.

A Hanoï, le mercure est descendu dimanche 26 décembre à 11 - 13 degrés. –VNA