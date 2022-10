Photo : VNA

Hanoï, 14 octobre (VNA) - La cinquième tempête formée en Mer Orientalet cette année était située à environ 210 km au sud-est de Da Nang-Quang Nam à 16 heures le 14 octobre.Il porte des vents maximum de 74 km/h, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.Le Centre a indiqué que de fortes pluies sont prévues de Quang Binh à Phu Yen et dans les Hauts plateaux du Centre du 14 au 15 octobre.Les précipitations pourraient dépasser 600 mm entre Quang Binh et Quang Ngai.La tempête a contraint les compagnies aériennes à ajuster leurs vols.La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annulé le 14 octobre trois vols entre Ho Chi Minh-Ville et Hue, et deux autres entre Hanoï et Hue.La compagnie aérienne suspendra également quatre vols entre Ho Chi Minh-Ville et Chu Lai, et deux entre Hanoi et Chu Lai le 15 octobre, et en retardera d'autres entre Hanoi/Ho Chi Minh-Ville et Quy Nhon le même jour.Bamboo Airways a également décidé d'annuler les vols entre Hanoï et Hue, qui reprendront si le temps s'améliore le 15 octobre.- VNA