Hanoi (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a tenu lundi le 20 décembre à Hanoi une conférence en présentiel et en ligne destinée à déployer la stratégie de diplomatie culturelle jusqu’en 2030 promulguée par le Premier ministre le 30 novembre 2021.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de la conférence, le 20 décembre. Photo : VNA

Présidé par le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité national de l’UNESCO, Dang Hoàng Giang, l’événement a réuni plus de 250 délégués de ministères, d’agences, de 63 villes et provinces et d’organes de représentation à l’étranger, ainsi que d’un certain nombre de grandes entreprises nationales.



S’exprimant lors de l’événement, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré que la stratégie est le produit d’une intelligence collective, qui clarifie le contenu et les tâches de la diplomatie culturelle au service de la politique extérieure et des politiques de développement culturel.



La conférence constitue un pas en avant dans la mise en œuvre des instructions des dirigeants du Parti et de l’État lors de récentes réunions importantes telles que la Conférence nationale sur la culture 2021, la Conférence nationale sur les affaires extérieures et la 31e Conférence sur les affaires étrangères, a-t-il déclaré.



Les participants à l’événement ont discuté des mesures pour mener à bien la stratégie, avec les localités, les personnes et les entreprises comme centre, contribuant à vulgariser les images de la terre, des hommes et des produits vietnamiens. – VNA