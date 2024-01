Hanoï (VNA) - La société sud-coréenne DA Technology a annoncé le 3 janvier avoir signé avec Vietnam Graphite Group (VGG) un contrat exclusif sur l’importation et la distribution du graphite naturel.

En termes du contrat, DA Technology a obtenu le droit exclusif d'importer et de distribuer du graphite naturel pur à 99,97 % produit par VGG sur le marché sud-coréen.

Les deux sociétés ont signé ce contrat après avoir discuté des conditions détaillées et préparé une coentreprise après avoir signé un accord commercial lié à la distribution, à l'importation et à l'exportation de graphite naturel en décembre 2023.

En conséquence, les deux sociétés envisagent de créer une coentreprise liée à l'importation et à l'exportation de graphite extrait, traité et raffiné au Vietnam.

VGG prévoit de fournir au moins 20 000 tonnes de graphite naturel par an à DA Technology sur la base de sa mine de graphite et de son usine de traitement existantes. DA Technology recevra des droits exclusifs d'importation et de distribution du graphite naturel d'une pureté de 99,97 % extrait, concassé et raffiné par VGG sur le marché sud-coréen.