Photo: VNA

Tokyo (VNA) – La société japonaise par action Kadokawa a présenté le 28 mars une série de bandes dessinées sur le football vietnamien qui sera publiée fin mai prochain au Vietnam.

Intitulé "Son Goal", ce manga de l'artiste japonais Baba Tamio raconte l’histoire d'un garçon dont le père est brésilien et la mère vietnamienne, et son nom vietnamien est Son. Sa famille a déménagé au Vietnam lorsque son père a pris un emploi dans le pays. Au Vietnam, Son s'est lié d'amitié avec un groupe d'adolescents et a aidé leur équipe de football à devenir forte.

Lors d'une réunion avec l'ambassadeur vietnamien au Japon, Vu Hong Nam, le directeur de publication de Kadokawa, Aoyagi Masayuki, a déclaré qu'avec le soutien de la maison d'édition Kim Dong du Vietnam, Kadokawa avait développé cette série de manga dans l'espoir d'aider les enfants des deux pays à trouver de la joie dans le sport et à mieux comprendre le travail d'équipe.

Aoyagi Masayuki, directeur de publication de Kadokawa. Photo: VNA

Avec des paysages célèbres du Vietnam illustrés dans la série tels que le pont du Dragon ou la plage de My Khe dans la ville côtière de Da Nang, le manga invite également les étrangers, dont les Japonais, à mieux comprendre le Vietnam et ses habitants, a-t-il déclaré.

Selon Aoyagi Masayuki, sa société souhaite offrir 1.000 exemplaires aux enfants vietnamiens par l'intermédiaire de l'ambassade du Vietnam au Japon.

Pour sa part, l'ambassadeur vietnamien Vu Hong Nam a remercié Kadokawa pour son idée de publier ce manga, soulignant qu'il s'agit d'un événement significatif dans le contexte où le Vietnam et le Japon se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023.

En plus de "Son Goal", Kadokawa prévoit de coopérer avec l'Université des beaux-arts industriels de Hanoï et des éditeurs au Vietnam pour produire d'autres séries de mangas, qui seront écrites et illustrées par des Vietnamiens.-VNA