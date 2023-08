Photo d'illustration : Service de la culture, des sports et du tourisme de Dien Bien

Hanoï (VNA) – La première Semaine de la culture et du tourisme du Nord-Ouest et de Ho Chi Minh-Ville aura lieu du 25 au 27 octobre dans la province de Luang Prabang, au Laos.



Présidé par le Comité populaire de la province vietnamienne de Dien Bien (Nord-Ouest)), cet événement entre dans le cadre de l'accord de coopération dans le développement touristique entre Ho Chi Minh-Ville et huit provinces du Nord-Ouest pour la période 2020 - 2025 et du plan de coopération de 2023.



L’événement célébrera aussi le 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre 1962), et contribuera au renforcement des relations dans la culture, le commerce et le tourisme entre les localités du Nord-Ouest, Ho Chi Minh-Ville, la province de Luang Prabang, et les provinces du Nord du Laos plus largement.



Sont prévus des expositions de photos sur des destinations locales, une espace d'exposition, de présentation et de promotion de produits touristiques et agricoles, un Famtrip (voyage de courtoisie que l'on offre principalement aux opérateurs touristiques ou aux agences de voyages), un programme artistique...-VNA