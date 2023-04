Photo : VNA

Dresde (VNA) - Une séance de lecture de "Truyên Kiêu" (Histoire de Kiêu) du grand poète vietnamien Nguyên Du en allemand sur le fond de la musique de la "Suite Kiêu", a eu lieu dans la soirée du 1er avril, à Dresde, en Allemagne.Cet événement a attiré plus de 100 personnes dont la majorité sont des amis allemands et internationaux.Parrainé et organisé par l'association "Die Märchen 1001" (Contes de fées 1001) de la ville de Dresde, l’événement vise d’honorer l'œuvre du grand poète Nguyên Du et contribuer à la promotion et au développement de la culture vietnamienne en Allemagne.Avant l'ouverture de la séance de lecture, le Comité d’organisation a présenté une vue globale sur le « Truyên Kiêu ». Le "Truyên Kiêu" (Histoire de Kiêu) ou "Kim Vân Kiêu" est un poème vietnamien écrit au début du 19e siècle par Nguyên Du (1765-1820). Cette œuvre est un roman de 3.254 lignes composé en vers Lục-bát (6-8 syllabes), une forme de versification de la poésie traditionnelle vietnamienne. Il raconte la vie, les épreuves et les tribulations de Thuy Kiêu, une belle et talentueuse jeune femme, qui a dû sacrifier son amour et sa vie pour sauver sa famille. Le " Truyên Kiêu " a été traduit en plus de 20 langues avec 35 versions.Le poète Nguyên Du, également connu sous le nom de plume Tô Nhu et Thanh Hiên, a été reconnu en 2003 par l'UNESCO avec 93 autres personnes, en tant qu'homme de culture du monde. Par ailleurs, en 2013, cette organisation onusienne a recommandé aux pays membres de célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Nguyen Du avec 108 autres célébrités du monde."Das Mädchen Kieu", la version en allemand de cette œuvre a été traduite par feu le poète et journaliste allemands Irene et Franz Faber. L’oeuvre a été publiée pour la première fois en Allemagne en 1964 et a été republiée une fois en 1980.Cette fois-ci, le comité d’organisation a décidé de présenter largement "Das Mädchen Kieu" au public allemand. La séance de lecture a été menée avec la voix inspirante de la célèbre chanteuse et animatrice Christiane Voigt sur le fond de la musique de « la Suite Kiêu » – une œuvre de 7 chapitres écrit par le professeur et compositeur Dang Ngoc Long inspirée de « Truyên Kiêu ».Selon Dang Ngoc Long, l'œuvre " la Suite Kiêu " a été très appréciée ces derniers temps et a été sélectionnée comme une performance obligatoire pour la finale du concours international de la guitare de Berlin 2020. Ainsi, le comité d’organisation l'a donc contacté pour l'inviter à se produire dans cette séance de lecture de « Truyên Kiêu ».–VNA