Hanoi (VNA) - La cheffe de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, a reçu le 3 mars à Hanoi pour une délégation du groupe des femmes de la communauté de l'ASEAN dirigée par l'ambassadrice Nguyen Nguyet Nga, à l'occasion du 110e anniversaire de la Journée internationale de la femme (8 mars).

L'ambassadrice Nguyen Nguyet Nga offre des fleurs La cheffe de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti, Truong Thi Mai. Photo : VNA

Avec l’attention du Parti et de l’État à la mise en place du cadre juridique concernant l’intérêt des femmes , Mme Truong Thi Mai a déclaré que les femmes vietnamiennes ont en outre affirmé leur rôle dans tous les domaines, dont la diplomatie.Félicitant le groupe pour ses réalisations au cours des cinq dernières années, elle a salué ses échanges culturels et entre les peuples, tels que les rencontres lors de la Journée de la famille de l'ASEAN et la participation aux festivals internationaux de cuisine, ainsi que ses contributions à des événements sociaux et caritatifs à travers Vietnam.Mme Truong Thi Mai a demandé au groupe de poursuivre les activités pour réaliser les priorités de l'ASEAN cette année, renforcer les liens entre les femmes de l’ASEAN en particulier, et aider à construire l'identité culturelle commune de l'ASEAN pour son fort développement.Pour sa part, l’Ambassadrice Nguyen Nguyet Nga, présidente d’honneur du groupe des femmes de la communauté de l’ASEAN à Hanoi, a déclaré que 2020 marquait le cinquième anniversaire du groupe et cinq ans de construction de la communauté de l’ASEAN. Les activités du groupe ont contribué à l’amitié et à la solidarité entre les peuples de l’ASEAN et les amis internationaux.Elle a affirmé que le groupe soutiendrait le travail sur l'égalité des sexes au Vietnam et souhaitait recevoir un soutien supplémentaire pour contribuer à la présidence vietnamienne de l' ASEAN 2020. - VNA