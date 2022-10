Un projet éolien dans la province de Bac Lieu. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Une plateforme d’information sur la transition énergétique en Asie du Sud-Est (Sipet) a été lancée à l’adresse https://www.sipet.org/ par le programme d’énergie propre, abordable et sécurisée pour l’Asie du Sud-Est (CASE).

Sipet, développé et géré par le programme CASE, est une initiative conçue pour faciliter le dialogue et promouvoir la coordination dans le secteur de l’énergie de la région afin de soutenir l’accélération de la transition énergétique en Asie du Sud-Est.

Selon les experts, la demande énergétique devrait augmenter de 80 % d’ici 2050. L’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam représentent près des trois quarts de la production totale d’électricité en Asie du Sud-Est. Par conséquent, la capacité de la région à atteindre ses objectifs de développement dépend largement des choix énergétiques actuels et futurs des pays.

Pourtant, les acteurs de la transition énergétique en Asie du Sud-Est ont mis en évidence dans les évaluations d’enquêtes une série de défis communs : le manque de capacité institutionnelle, le manque de plates-formes pour le partage d’informations et de renseignements en temps opportun, le temps excessif consacré à la coordination, et la duplication du travail parce que les parties prenantes ne sont pas au courant des activités des autres.

Sipet relèvera ces défis avec quatre fonctions clés : une suite de ressources du secteur de l’énergie, une base de données de projets et un outil de cartographie, un centre de partage des connaissances et un forum communautaire pour les professionnels de la transition énergétique.

Sipet est une plate-forme unique qui rassemble les informations et les recherches disponibles, facilite les discussions fondées sur des preuves, aide les professionnels à comprendre les données et les tendances clés et améliore considérablement la coordination et le partage des connaissances entre les parties prenantes, a déclaré Simon Rolland, directeur du projet énergétique de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

"Grâce à Sipet, nous visons à faciliter le récit dans le secteur de l’énergie vers une transition énergétique fondée sur des preuves qui soutient solidement les stratégies de développement de la région, et vers des actions conjointes qui garantissent un avenir énergétique propre, abordable et sécurisée pour l’Asie du Sud-Est", a-t-il ajouté.

L’Asie du Sud-Est est une région clé dans l’effort mondial visant à stimuler l’action climatique et à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Dans ce contexte, Sipet encourage les acteurs travaillant sur la transition énergétique en Asie du Sud-Est à rejoindre la plateforme en tant que membre actif et contributeur de contenu, dans le but de créer un écosystème d’information qui servira la communauté professionnelle de la transition énergétique et fera progresser les objectifs de transition énergétique en la région. -VNA