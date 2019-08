Hanoï (VNA) - Une photo de deux Vietnamiens âgés qui se regardent avec amour fait partie du top 50 des meilleures photos du concours # Love2019 lancé par Agora Images. La photo rappelle combien l'amour transcende le temps et l'espace.

Le Top 50 a été choisi parmi 15.093 œuvres de photographes du monde entier, sur les thèmes de l'amour familial, de l'amour conjugal, de l'amour animal… pour diffuser le message d'amour.

La photo intitulée "Forever in Love" de Ngo Van Diep capture un moment où un vieux couple se regarde et sourit dans un endroit entouré d'arbres.



Le gagnant de # Love2019 sera annoncé le 12 septembre. Le premier prix recevra 1.000 dollars.



Agora Images est l'un des plus grands concours photo internationaux. Plus de 2 millions d'utilisateurs de 193 pays ont enregistré cette application et plus de 10 millions de photos ont été téléchargées sur le site. -VNA