Hanoi (VNA) – L’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé de lancer une poursuite pénale contre Nguyên Son Lô, âgé de 74 ans et domicilé dans l’arrondissement de Hai Bà Trung, à Hanoi pour "atteintes aux intérêts de l'Etat ou aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers par abus de ses droits et libertés" en vertu de l’article 331 du Code pénal.

Les policiers ont perquisionné le domicile et le lieu de travail du prévenu à l’Institut de recherche sur la technologie et le développement SENA qui est également interdit de quitter, de sa propre initiative, son lieu de résidence et de sortir du territoire.

L'enquête suit son cours pour faire toute la lumière sur les actes répréhensibles et situer les responsabilités du prévenu et d’autres personnes concernées. – VNA