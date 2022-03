Hanoi (VNA) – La Loi sur la protection de l’environnement de 2020, qui est entrée en vigueur au début de 2022, a institutionnalisé en temps opportun de nombreuses nouvelles politiques du Parti et de l’État liées à la protection de l’environnement.

La plupart des parcs industriels de Binh Duong ont investi dans la construction d'un réseau séparé de drainage des eaux pluviales et des eaux usées avec plus de 1.200 km de canalisations, avec un investissement total de plus de 2.000 milliards de dôngs. Photo : VNA

La loi est également progressivement harmonisée avec les lois internationales avec des amendements liés à la gestion de la qualité de l’environnement vers la protection de la santé des personnes.

Pour la première fois, la loi définit une communauté résidentielle comme sujet de protection de l’environnement, ce qui promeut le rôle des communautés résidentielles dans les activités de protection de l’environnement.

Elle comprend également de nouvelles dispositions sur le contrôle strict des projets à haut risque d’impacts environnementaux négatifs ; la post-inspection pour les projets utilisant des technologies avancées et respectueuses de l’environnement; et supprime de procédures administratives.

En particulier, la nouvelle loi ajoute également des solutions pour protéger les composantes de l’environnement, favoriser le tri des déchets à la source, gérer et traiter les déchets.

De nombreuses localités à travers le pays ont pris l’initiative de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour protéger l’environnement et de mobiliser l’implication des autorités à tous les niveaux, des habitants et des entreprises dans ces efforts.

Dans la province de Binh Duong (Sud), ciblant l’objectif d’un développement socio-économique durable, les dirigeants locaux ont orienté le développement industriel dans le sens de la protection de l’environnement.

Depuis l’approbation de la loi à la fin de 2020, le Département provincial des ressources naturelles et de l’environnement a activement examiné la réglementation pour donner des consultations connexes au Comité populaire provincial.

Des poubelles d'extérieur de tri sélectif. Photo : VNA

La plupart des parcs industriels (IP) de la province de Binh Duong ont investi dans la construction de réseaux séparés de drainage des eaux pluviales et des eaux usées avec un investissement total de plus de 2.000 milliards de dôngs.

En particulier, une station d’épuration d’une capacité journalière de 6.000 m3 a été construite dans le Parc industriel Vietnam-Singapour II (VSIP II) de la localité.

Binh Duong a donné la priorité à l’attraction des projets avec des technologies modernes et avancées et restreint les nouveaux projets en dehors des parcs industriels et des clusters industriels.

Elle prévoyait également d’investir dans un système de surveillance automatique de la qualité de l’air et d’appliquer des modèles de prévision, d’établir des cartes de pollution pour les localités à fort taux d’urbanisation ; et de mettre en place un système d’alerte sur la qualité de l’air sur le portail du Département provincial des ressources naturelles et de l’environnement.

La province de Phu Tho (Nord) est en train de revoir activement les entreprises et les unités de production dans toute la localité pour les guider dans l’installation de stations de surveillance automatique de l’environnement.

Le directeur du Sous-Département de la protection de l’environnement de la province de Phu Tho, Nguyên Vinh An, a fait savoir que l’installation d’un système de surveillance automatique de l’environnement aide les entreprises à prouver que leurs émissions dans l’environnement sont à un niveau admissible.

Ce travail a contribué à une sensibilisation accrue de l’opinion publique à la responsabilité de protection de l’environement, a indiqué le responsable. – VNA