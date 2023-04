Photo : VNA

Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - Le carnaval de Ha Long 2023 placé sur le thème "La danse de Ha Long au rythme des cinq continents" s’ouvrira le 1er mai prochain à Bai Chay.L’information a été rendue publique lors d’une conférence de presse tenue le 11 avril par Nguyen Ngoc Son, vice-président du Comité populaire de la ville de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), vice-président du Comité d’organisation de cet événement.Selon M. Nguyen Ngoc Son, cette édition aura des points nouveaux et de nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques attrayantes marquant le coup d’envoi de la saison touristique estivale 2023 de la ville d'Ha Long et d'autres localités de la province.Le carnaval comprendra quatre parties: cérémonie d'ouverture, concert artistique, carnaval de rue et feux d’artifices.Le vice-président du Comité populaire de la ville de Ha Long a informé que quelque 2.000 artistes et artisans participeront à cette 15e édition. Le carnaval sera une histoire structurée par des éléments historiques, artistiques et légendaires reflétant que Ha Long est un lieu où les meilleures choses convergent, méritant son statut de première destination en Asie.L'objectif de la ville est de populariser l'image de la baie de Ha Long avec 29 ans reconnue par l'UNESCO comme patrimoine naturel mondial et d'affirmer la marque du carnaval d'Ha Long 2023 en tant que "destination du sourire et de l'hospitalité", a-t-il ajouté.Pendant les congés du 30 avril au 1er mai, la ville organisera également une série d'activités telles que le festival du temple Tran Quoc Nghien, un festival de danse moderne, un festival de cerf-volant et d'autres événements sportifs.La ville s'efforce de proposer chaque mois au moins un nouveau produit ou une nouvelle activité touristique pour l’objectif d’attirer 8,6 millions de touristes cette année.-VNA