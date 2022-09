Des fleurs de sarrasin ("Tam giac mach" en vietnamien) sur le plateau calcaire de Dong Van. Photo: VNA

Ha Giang (VNA) - Le 8e Festival de la fleur de "Tam giac mach" (sarrasin) de la province de Ha Giang (Nord) commencera le 26 novembre, avec une kyrielle d’activités attrayantes.

Selon Tran Duc Quy, vice-président du Comité populaire de Ha Giang, la cérémonie d’ouverture aura lieu dans le district de Dong Van.

Actuellement, quatre districts montagneux de Ha Giang plantent près de 400 hectares de fleurs de sarrasin afin que leur floraison se situe entre la mi-octobre jusqu'à la fin décembre et que l’apogée de la floraison tombe au moment du festival.

Placé sous le thème "Vitalité du plateau calcaire", le Festival invitera les visiteurs à s’immerger dans le paysage majestueux du plateau calcaire et la beauté magnifique des collines de fleurs de sarrasin, tout en découvrant des espaces culturels. Concrètement, des expositions de produits agricoles, un marathon international, des courses d’auto, de motos d'aventure, de kayak, de planche sup, des jeux folkloriques et des programmes de présentation de spécialités culinaires d'ethnies minoritaires…, sont prévus.

Située à l'extrême-Nord du Vietnam, la province montagneuse de Ha Giang est bien connue pour la beauté de ses espaces naturels tels que le plateau de Dong Van, le col de Ma Pi Leng, les champs de sarrasin en fleurs... Non seulement connue pour des routes sinueuses nichées au pied de montagnes majestueuses et spectaculaires ou des belles vues dans des villages traditionnels des groupes ethniques locaux, la province de Ha Giang est aussi une destination de prédilection de nombre de touristes, vietnamiens comme étrangers, pour les saisons des fleurs de prunier, de pêche,…, en particulier la saison des fleurs de sarrasin. En sa pleine floraison, les fleurs de sarrasin donnent une toute nouvelle allure aux paysages de la région à l’extrême Nord du Vietnam. Avec leurs couleurs rose et violet, les fleurs de sarrasin éclairent le tableau des montagnes karstiques et des roches épineuses en le rendant extrêmement gracieux et mystérieux. –VNA