Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La première Journée vietnamienne du livre et de la culture de lecture se déroulera jusqu'à la fin de ce mois-ci avec diverses activités.

C'est ce qu'a affirmé Nguyen Nguyen, directeur du Département de la publication, de l'imprimerie et de l'édition du ministère de l'Information et de la Communication, lors d'une conférence de presse donnée le 18 avril à Ho Chi Minh-Ville.

Conférence de presse tenue le 18 avril à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 19 avril au soir dans la rue piétonne Nguyen Hue à Ho Chi Minh-Ville, a-t-il précisé.

C'est la première fois qu'un événement national du livre et de la culture de lecture est organisé à Ho Chi Minh-Ville avec la participation de plus de 20 maisons d'édition, a-t-il indiqué. Selon les prévisions, il y aura plus de 500.000 titres de livres et plusieurs modèles de bibliothèques intelligentes au service de lecteurs.

Dans ce cadre, un festival du livre en ligne se tient sur book365.vn du 19 avril au 20 mai, réunissant une centaine de maisons d'édition avec plus de 40.000 titres. Sont également prévus une foire du livre du 19 au 24 avril dans la rue Nguyen Hue et des séminaires sur la culture de lecture.

De nombreuses activités en écho à la Journée vietnamienne du livre et de la culture de lecture auront lieu également à Hanoï et d'autres localités à travers le pays.

En 2014, le Premier ministre a décidé de faire du 21 avril de chaque année la Journée du livre du Vietnam afin d'encourager et de développer la lecture au sein de la communauté. Cette journée vise également à honorer les lecteurs, auteurs, éditeurs, imprimeurs et bibliothèques qui font des efforts pour conserver, collectionner et promouvoir les livres. -VNA