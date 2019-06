Des donneurs exemplaires honorés le 14 juin à Ninh Binh dans le cadre de la Journée « Goutttes rouges Hoa Lu » 2019. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) – Le Comité central d’organisation du Trajet rouge, en coordination avec le Comité de pilotage de la mobilisation pour le don de sang volontaire de la province de Ninh Binh (Nord), a organisé le 14 juin la Journée du don de sang « Gouttes rouges Hoa Lu » 2019.

Les donneurs exemplaires de la localité, dont six individus et trois familles, ont été honorés à cette occasion.

La Journée « Gouttes rouges Hoa Lu » 2019 visait à collecter 800 unités de sang.

Selon Bui Trong Ky, chef adjoint permanent du Comité provincial de pilotage de la mobilisation pour le don de sang volontaire, également président de la Croix-Rouge de Ninh Binh, ces cinq dernières années, plus de 50.000 personnes se sont inscrites pour donner du sang. Cela a permis de collecter près de 40.000 unités de sang en faveur des malades dans les hôpitaux locaux.

Bui Trong Ky a appelé les habitants locaux à s’intéresser davantage au mouvement du don du sang pour aider des malades dans le besoin.

Quant à Pham Tuan Duong, directeur adjoint de l'Institut central d'Hématologie et de Transfusion sanguine, chef adjoint du comité d’organisation du Trajet rouge 2019, ces six dernières années, 46 villes et provinces du pays ont participé à ce programme.

L’an dernier, le pays a collecté près de 1,4 million d’unités de sang dont 98,3% en provenance des donneurs volontaires, répondant ainsi à 75% du besoin de traitement des malades.-VNA