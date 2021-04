Hanoi (VNA) – Une centaine de photos consacrée à la défense frontalière ont été exposées du 23 au 28 mars à Hanoï avant d’être présentées dans d’autres localités du pays.

Vernissage de l'exposition. Photo: baovanhoa.vn



Ce sont les meilleures œuvres du concours de photos intitulé «Une frontière source de fierté» organisé l’année dernière par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec la Commission centrale de propagande et d’éducation, le Département général de politique de l’armée populaire et l’Association des photographes vietnamiens.



Le concours en question a eu lieu entre mai et septembre 2020. Sur les 4.512 photos reçues, le comité organisateur en a primés 21. Les deux premiers prix ont été attribués à Duong Tiên Dung, candidat de la province de Hà Giang, pour sa photo intitulée «Un père Mông et sa fille lèvent les couleurs nationales à l’occasion du Têt à Sung La, dans la province de Hà Giang», et à Huynh Van Truyên, de Dà Nang, pour ses cinq photos présentant un poste-frontière de contrôle anti-Covid-19. Il y avait en outre trois deuxièmes prix, six troisièmes prix et dix prix d’encouragement. Toutes ces photos, mais également d’autres, qui n’ont pas été primées mais qui ne sont pas moins belles, ont été montrées au public hanoien.



C’est une exposition très attendue qui satisfait le souhait du public d’admirer les paysages des zones frontalières et de connaître la vie quotidienne des gardes-frontière», affirme Le photographe Trân Nhân Quyên, membre du comité organisateur.

Une visiteuse à l’exposition «Une frontière source de fierté». Photo: baovanhoa.vn

De la nature aux patrouilles communes des gardes des deux côtés de la frontière en passant par les échanges culturels et commerciaux des populations locales, les photos exposées rendent hommage à tous ceux et celles qui oeuvrent à la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays.

«Je suis impressionnée par les photos qui donnent une vue assez exhaustive de nos frontières nationales et de leur défense. J’espère que les jeunes s’intéresseront de plus en plus à ce sujet», indique Dô Thi Lan Anh, une visiteuse.

Hoàng Thi Nhung, une autre visiteuse, se dit émue par l’image des gardes-frontière. «L’image des gardes-frontière qui s’entraînent avec dévouement et abnégation suscite en moi émotion et admiration. Je crois que les jeunes peuvent apprendre beaucoup de ces exemples de sacrifice pour la défense nationale», affirme-t-elle.

Après Hanoï, «Une frontière source de fierté» sera présentée dans les provinces de Ninh Binh, Thua Thiên-Huê, Gia Lai, Kiên Giang et à Hô Chi Minh-Ville. – VOV/VNA