La peintre Nguyên Thi Thu Thuy lors de la cérémonie de remise des prix des A’Design Awards & Competitions 2018-2019, le 29 juin en Italie.

Photo: CVN

Hanoi (VNA) - L’artiste Nguyên Thi Thu Thuy s’est rendue à Côme (Italie) pour recevoir les prix des A’Design Awards & Competitions 2018-2019, pour ces œuvres d’art publiques à Hanoï. L’affiche de ces dernières est exposée depuis le 30 juin et jusqu’au 31 juillet dans le Musée italien du design MOOD.



La cérémonie de remise des prix des A’Design Awards & Competitions 2018-2019 a eu lieu samedi 29 juin (heure locale) à Côme (Italie).



A’Design Awards & Competitions (designaward.com), est la plus grande et la mondialement diffusée des compétitions de design internationales. Le 15 avril les résultats de 2018-2019 ont été annoncés, au total 2.437 candidats parmi 106 pays et dans 98 disciplines de conception différentes. Les participants ont été soigneusement évalués par un jury international et influent composé de chercheurs établis, de membres de la presse de premier plan, de professionnels de la conception ainsi que des entrepreneurs expérimentés.



Et c’est finalement les deux fresques sur le marais de lotus (15 m de haut et 24 m de long) dans l’aéroport international de Nôi Bài, conçu par Nguyên Thi Thu Thuy et ses collaborateurs de la Société des arts Tân Hà Nôi (New Hanoi Arts Collective) qui ont remporté le Trophée d’Or lors de l’édition 2018-2019 du concours.



Un autre ouvrage de cette peintre et son équipe, le jacuzzi en mosaïque dans le Parc aquatique de Hô Tây (2,8 m de haut et 18 m de long) à Hanoï, s’est vu décerné le Trophée de Bronze dans la catégorie "Arts, Artisanat et Design" dudit concours.



Du 30 juin au 4 juillet, les ouvrages primés des A’Design Awards & Competitions 2018-2019, dont deux vietnamiens, sont exposés au Musée du design MOOD, à Côme. Après Côme, ils seront présentés dans de nombreuses villes du monde. -CVN/VNA