La forte vague de froid prendra fin en début de semaine dans le Nord. Photo : VNA

Hanoï, 24 décembre (VNA) - La vague de froid intense qui s'étend depuis environ 10 jours sur la région du Nord ainsi que sur les provinces du centre-nord de Thanh Hoa et Nghe An devrait prendre fin au début de cette semaine.Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques a prévenu que le froid intense continuerait de frapper les provinces montagneuses du Nord, avec les températures les plus basses de 4 à 7 degrés Celsius. Le mercure chutera jusqu'à 3 degrés Celsius dans certaines zones de haute montagne.Entre-temps, les températures les plus basses dans d'autres régions de la région nord et dans les deux provinces du centre-nord seront de 8 à 11 degrés Celsius.En raison de la vague de froid intense, du gel apparaîtra dans les régions montagneuses du centre et du nord.De fortes pluies devraient également frapper les localités centrales de Ha Tinh à Khanh Hoa. En particulier, ceux de Da Nang à Binh Thuan devraient connaître de fortes pluies et des orages ce week-end.Les fortes pluies pourraient provoquer des crues soudaines dans les petites rivières et ruisseaux ainsi que des glissements de terrain sur les pentes abruptes.Les basses températures peuvent affecter les cultures et le bétail.Il est demandé à la population de ne pas utiliser de poêles à charbon traditionnels pour se chauffer dans des pièces fermées afin d'éviter des incidents mortels, comme cela s'est produit dans certaines localités ces dernières années. - VNA