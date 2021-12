Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une exposition photo intitulée "Deux décennies de Partenariat stratégique Vietnam-Russie à travers les images de journalistes de TASS et de la VNA" a été inaugurée le 1er décembre à Moscou, à l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur le Partenariat stratégique entre les deux pays, lors de la première visite officielle du président russe Vladimir Poutine au Vietnam le 1er mars 2001.

Le président Nguyen Xuan Phuc et la présidente du Conseil de la Fédération russe Valentina Matvienko ont visité l’exposition qui présente une vingtaine de photos, classées par ordre chronologique et reflète la dernière période de l'histoire de l'amitié et de la coopération entre la Russie et le Vietnam avec divers sujets comme politique, économie, militaire, culture et d'autres.

Il s'agit de la 4e exposition photo organisée conjointement par TASS et la VNA. Les expositions ont confirmé le rôle de TASS et de la VNA non seulement en tant qu'agence de presse leader dans chaque pays, mais également en tant qu'agence leader dans la fourniture d'informations sur les relations entre les deux pays et les événements marquants dans les relations bilatérales.

Auparavant, trois expositions ont été organisées : une exposition photo à Hanoï du 30 octobre 2010, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et dans le cadre de la visite au Vietnam du président russe Dmitri Medvedev ; une exposition célébrant les 55 ans de la coopération entre les deux agences de presse, organisée le 12 novembre 2013, dans le cadre des Journées culturelles russes au Vietnam et à l'occasion de la visite au Vietnam du président russe Vladimir Poutine ; une exposition du 19 novembre 2018 pour célébrer le 60e anniversaire de la signature d'un accord de coopération entre TASS et la VNA (13 octobre 1958), dans le cadre de la visite au Vietnam du Premier ministre russe Dmitri Medvedev. -VNA

