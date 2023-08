Lors de l'exposition. Photo : VNA

Hanoï, 24 août (VNA) - Une exposition intitulée "Notre pays" a été inaugurée le 24 août à Hanoï, à l'occasion du 78e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale.L'exposition présente plus de 80 peintures de paysages remarquables sélectionnées dans la collection d'art moderne du musée et créées par des artistes bien connus de différentes générations. Il s’agit notamment des peintres diplômés de l’École des Beaux-Arts d’Indochine et de ceux formés aux cours d’Art de la Résistance, ainsi que des jeunes générations d’artistes.La beauté des différentes régions du Vietnam est représentée de manière vivante à travers les perspectives et les styles divers des artistes. Des destinations populaires du pays telles que la cascade de Ban Gioc, Nha Trang et Phu Quoc sont présentées dans l'exposition, reflétant l'amour de l'artiste pour sa Patrie.Le pays est une source d'inspiration pour de nombreuses formes d'art, a déclaré le directeur du Musée des Beaux-Arts du Vietnam, Nguyen Anh Minh, dans son discours d'ouverture, ajoutant que c'est une source inépuisable d'émotions que chaque artiste souhaite transmettre à travers son affection et son talent.C'est la première fois que le Musée combine une méthode conventionnelle d'exposition des œuvres d'art avec la technologie numérique et la cinématographie. Avec cette nouvelle expérience, l'exposition devrait nourrir l'amour de l'art et du pays, a-t-il noté.L'exposition se déroulera jusqu'au 10 septembre.- VNA