L'ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyên Hông Thach, s'exprime à la cérémonie d'ouverture de l' exposition . Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une exposition de peintures sur le Vietnam a ouvert ses portes le 11 août au musée de la ville d’Oujhorod, capitale de l’oblast de Transcarpatie, en Ukraine, à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Ukraine.



Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyên Hông Thach, a souligné que dans les circonstances de la guerre, l’organisation de l’exposition a démontré que l’amitié Vietnam - Ukraine continue de s’épanouir contre vents et marées.



L’exposition montre également le soutien enthousiaste des amis ukrainiens aux activités de l’ambassade visant à promouvoir la compréhension et la coopération entre les deux pays, a-t-il plaidé.



Le président de l’Association des peintres ukrainiens, Konstantin Chernyavskyy, a salué l’initiative de l’ambassade du Vietnam d’inviter les peintres ukrainiens à créer des œuvres sur le Vietnam, soulignant que leur enthousiasme a apporté le succès au projet qui a fait découvrir le Vietnam au peuple ukrainien, à travers les émotions ressenties par les artistes indigènes.



Le président par intérim du Conseil de l’oblast de Transcarpatie, Andrei Sheketa, a souligné que cette activité culturelle était d’autant plus significative qu’elle s’est tenue sur fond de la guerre, partageant que les peintures lui ont aidé à mieux connaître le Vietnam et l’Ukraine.



Lors de l’événement, certains représentants d'organisations sociales ukrainiennes ont affirmé leurs sentiments pour le Vietnam et la coopération avec l’ambassade du Vietnam dans le renforcement de la compréhension mutuelle à travers des projets culturels. –VNA