Un coin de la CTCRE à Moscou. Photo: VNA



Moscou (VNA) - La société par actions d'import-export et de commerce DNL du Vietnam, en collaboration avec son partenaire russe Solaris LLC, présente son produit de café "trois en un" de marque Wakey à la Conférence et exposition internationale sur le café, le thé et le cacao (CTCRE), qui se déroule du 12 au 14 avril à Moscou, Russie.

DNL avait précédemment signé un accord avec Solaris LLC sur la distribution du café Wakey en Russie.

Selon Pavel Denekin, président de Solaris LLC, il existe une forte demande de café instantané "trois en un" en Russie ainsi que dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI).

Appréciant la haute qualité du café du Vietnam, il s'est déclaré convaincu du succès des produits Wakey en Russie.

Le stand vietnamien à la CTCRE. Photo: VNA



Le café instantané du Vietnam est connu depuis longtemps des Russes. Cependant, jusqu'à présent, seule la marque "trois en un" de Trung Nguyen s'est solidement implantée sur le marché russe. Récemment, un certain nombre d'entreprises ont tenté d'y commercialiser d'autres marques de café vietnamiennes.

Le CTCRE 2023 voit la participation de 170 exposants, plus de 7.000 professionnels avec 150 événements au programme.

Le Vietnam est aujourd'hui le plus grand producteur mondial de café Robusta et le deuxième exportateur mondial de café après le Brésil. En 2022, le Vietnam a expédié environ 1,72 million de tonnes de café à l'étranger, pour 4 milliards de dollars. Le café vietnamien est désormais présent dans plus de 80 pays et territoires à travers le monde. En particulier, la qualité du café vietnamien Robusta a été reconnue par les principaux pays consommateurs de café. Le café vietnamien n'a cessé ces dernières années d'être encensé par la presse internationale. -VNA