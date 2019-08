Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président laotien, Bounnhang Vorachith (droite), et Nguyen Van Nen, secrétaire du Comité central et chef du bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV). Photo : VNA



Vientiane (VNA) – Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président laotien, Bounnhang Vorachith, a reçu le 16 août à Vientiane Nguyen Van Nen, secrétaire du Comité central et chef du bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), en visite de travail au Laos du 16 au 18 août.



Nguyen Van Nen a informé le dirigeant laotien de la situation du Vietnam et des résultats de son entretien tenu auparavant avec le bureau du Comité central du PPRL. Il a déclaré que les bureaux des Comités centraux du PCV et du PPRL collaboreraient étroitement afin d’appliquer au mieux leurs accords et ceux conclus entre les dirigeants des deux pays.



Le secrétaire général du PPRL et président laotien a déclaré saluer la visite au Laos de la délégation de haut niveau du bureau du Comité central du PCV. Il a demandé aux deux bureaux des Comités centraux du PPRL et du PCV de coopérer strictement pour assurer l’efficacité des accords bilatéraux.



Bounnhang Vorachith a en outre affirmé que le Laos travaillerait avec le Vietnam pour préserver et développer leur solidarité spéciale, afin de la porter à une nouvelle hauteur.



Le même jour, la délégation vietnamienne a eu un entretien avec le bureau du Comité central du PPRL. Les deux parties se sont informées de la situation de leurs Partis et de leurs pays. Elles ont également évalué les résultats de leur coopération et discuté des orientations futures.



Les deux parties ont convenu de multiplier les visites de délégations, d’échanger des informations et des expériences, et de coopérer pour appliquer au mieux leur convention de coopération.



Durant son séjour, la délégation vietnamienne doit travailler avec la province de Vientiane, l’ambassade du Vietnam au Laos et la société des télécommunciations Unitel. -VNA