La délégation du PCV au séminaire spécial de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques sur le changement climatique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Thi Hoang Van, cheffe adjointe de sa Commission des relations extérieures, a assisté à un séminaire spécial de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) qui s’est tenu le 8 décembre sous forme de visioconférence.

Ayant pour thème « Rôle des partis politiques asiatiques pour atteindre le zéro net », le séminaire a attiré la participation des représentants de 31 partis politiques de 23 pays et de M. Ban Ki-Moon, président du Global Green Growth Institute, ancien secrétaire général des Nations Unies.

Le séminaire a adopté une déclaration commune soulignant l'importance du maintien et de la promotion de la coopération entre les partis politiques, les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé pour parvenir à un itinéraire inclusive dont l’homme au centre afin d'atteindre à zéro émission nette d'ici le milieu du siècle et de limiter l'augmentation de la température mondiale moyenne à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels dans le cadre de l'Accord de Paris.

S’exprimant lors du séminaire, Mme Nguyen Thi Hoang Van a partagé les expériences vietnamiennes et a informé des politiques et efforts de coopération internationale du Vietnam en matière de prévention et de contrôle du changement climatique, y compris son engagement à zéro émission nette d'ici 2050 à la COP26.

Le PCV est prêt à coopérer avec d’autres partis politiques asiatiques dans les efforts de régler des questions régionales et internationales liées au changement climatique, a-t-elle souligné. -VNA