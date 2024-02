Le dialogue annuelle entre le ministère de la Sécurité publique du Le dialogue annuelle entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de l'Information et des Communications de Singapour, SNDGO et GovTech. Photo: VNA

Singapour (VNA) - Une délégation du ministère de la Sécurité publique du Vietnam, dirigée le général de corps d'armée, vice-ministre Nguyen Duy Ngoc, a effectué le 1er février une visite de travail à Singapour.

Le vice-ministre Nguyen Duy Ngoc a rendu une visite de courtoisie à Teo Chee Hean, ministre d’État, ministre coordinateur chargé de la Sécurité nationale de Singapour. Au cours de la rencontre, les deux parties ont souligné que le partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour avait continué à se développer de manière satisfaisante et intégrale ces derniers temps. Sur cette base, en 2024, les deux pays continueront de promouvoir une coopération approfondie et substantielle, contribuant ainsi à créer les conditions nécessaires au renforcement et à l'amélioration des relations bilatérales dans les temps à venir, a-t-il ajouté.

Teo Chee Hean a exprimé sa joie quant à la bonne coopération entre les forces de l'ordre de Singapour et le ministère vietnamien de la Sécurité publique. Il a souhaité que les deux pays continuent à coopérer dans trois domaines clés que sont la sécurité, l'économie numérique et la formation des ressources humaines.

Au matin du même jour, le vice-ministre Nguyen Duy Ngoc et la délégation vietnamienne ont assisté au dialogue annuelle entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de l'Information et des Communications de Singapour, l’Office de la nation intelligente et du gouvernement numérique (SNDGO) et l’Agence gouvernementale de technologie (GovTech).

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de la promotion des négociations sur le protocole d'accord entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de l'Information et des Communications de Singapour; de la connexion de la base de données démographiques entre les deux pays en connectant l'application VNeID du Vietnam et le SingPass de Singapour ; de l’autorisation de l'utilisation légale des données entre les deux pays dans certains domaines de coopération tels que la santé, l'apprentissage et le tourisme; le partage des informations pour lutter contre la criminalité, en particulier les délits liés à la drogue…

Après le dialogue, la délégation vietnamienne a également participé à l'exposition sur les solutions technologiques pour de bons services publics au service du peuple. -VNA