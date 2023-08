Le président de l'Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane (droite) et le président du Comité de la paix du Vietnam Uong Chu Luu. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Une délégation du Comité de la paix du Vietnam conduite par son président Uong Chu Luu, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, a effectué une visite de travail au Laos du 19 au 22 août, sur invitation du vice-président de l'organe législatif lao Sommad Pholsena, également président du Comité lao pour la paix et la solidarité.



Mardi matin, à Vientiane, la délégation vietnamienne est allée saluer le président de l'Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane. Uong Chu Luu l'a informé des résultats de son entretien avec le Comité lao pour la paix et la solidarité. Selon lui, dans les temps à venir, les deux parties intensifieront leur collaboration et leur soutien mutuel dans les activités de diplomatie populaire multilatérales, notamment celles du Conseil mondial de la paix.



Appréciant les résultats de l'entretien des deux Comités, Xaysomphone Phomvihane a affirmé que leur coopération contribuerait à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.



Le 21 août, la délégation vietnamienne a assisté à un colloque sur la diplomatie populaire, lors duquel les participants ont partagé des expériences liées à la diplomatie populaire, et proposé des recommandations pour améliorer la qualité et l'efficacité des activités dans ce domaine. -VNA