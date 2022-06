Hai Phong (VNA) – Une délégation de l’Autorité d’inspection de l’État lao a effectué vendredi 2 juin une visite de travail à Hai Phong pour se renseigner sur le développement socio-économique de la ville, notamment le travail d’inspection et de lutte contre la corruption, ainsi que le règlement des plaintes et des dénonciations.

Lors de la rencontre entre la délégation de l’Autorité d’inspection de l’État lao et le comité populaire de la ville de Hai Phong, le 2 juin. Photo : VNA

Accueillant les hôtes lao, le président du comité populaire de la ville de Hai Phong, Nguyên Van Tung, a souligné les relations étroites entre sa ville et les localités lao.

Il a cité en exemple que Hai Phong et les provinces lao de Vientiane et d’Oudomsay ont échangé des visites, tenu des réunions de travail pour partager leurs expériences et promouvoir leur coopération dans divers domaines, notamment l’éducation et la formation, l’agriculture, le commerce et les transports.

Le vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Hai Phong, Lê Anh Quân, a informé la délégation lao du travail d’inspection de la ville et du règlement des plaintes et des dénonciations l’année dernière et au cours des premiers mois de 2022.

Il a indiqué que les autorités municipales ont intensifié l’accueil des citoyens et accéléré le traitement des plaintes et des dénonciations reçues.

La ville a également publié des plans de lutte contre la corruption et demandé aux agences et aux secteurs de renforcer la lutte contre la corruption en utilisant des mesures telles que la déclaration de patrimoine et de revenus, la réforme administrative, la vulgarisation des lois et le renforcement des inspections.

Le président de l’Autorité d’inspection de l’État lao, Khamphan Phommaphat, a exprimé son espoir que les agences d’inspection des deux pays continueront d’échanger leurs expériences afin d’améliorer davantage l’efficacité de leur travail. – VNA