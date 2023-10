Une délégation de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh en visite de travail en France . Photo: VNA

Paris (VNA) - Du 23 au 28 octobre, une délégation de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh a effectué une visite de travail en France pour participer à un programme de formation à court terme sur le leadership et la transformation de l'administration publique à l’Institut national du service public (INSP).Ce cours a été mis en œuvre conformément au protocole d'accord de coopération pour la période 2019-2023 signé entre l' Académie nationale de politique Ho Chi Minh et l'INSP.Les intervenants étaient des experts et hauts fonctionnaires de diverses unités administratives françaises. Ils ont parlé de nombreux sujets d'actualité de l'administration française, notamment la transformation numérique et la transition écologique.Lors d’une réunion avec le Département de coopération internationale de l'INSP, les deux parties ont convenu de signer un protocole de coopération pour la prochaine période, à une occasion appropriée dans un avenir proche.A cette occasion, la délégation de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh a rendu visite à l'ambassade du Vietnam en France. -VNA