Hanoi (VNA) - Une délégation de la Commission centrale de propagande et d'éducation du Parti, dirigée par son chef adjoint Lai Xuan Mon, a effectué du 14 au 17 septembre un voyage de travail aux États-Unis.Lors d'une réunion avec l’assistant du secrétaire d'État américain Bill Russo, Lai Xuan Mon a noté que les deux pays avaient témoigné un événement spécial lors de la visite au Vietnam du président américain Joe Biden, où les dirigeants des deux pays ont adopté une déclaration commune sur l'élévation du niveau des relations bilatérales vers un partenariat stratégique intégral.Lai Xuan Mon a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégique important, en espérant élargir davantage la coopération de recherche avec les agences américaines de planification et de gestion dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'information sur les relations extérieures, ainsi que dans l'application des avancées scientifiques et technologiques.Pour sa part, Bill Russo a déclaré que les États-Unis voulaient favoriser la coopération avec le Vietnam à travers les échanges de délégations à tous les niveaux, et concrétiser les activités de collaboration incluses dans la déclaration commune adoptée par les dirigeants des deux pays.Lors d'une séance de travail avec Joe Sims, coprésident du Parti communiste des États-Unis d'Amérique, Lai Xuan Mon a souligné que sa visite visait à affirmer la politique d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam; à favoriser l'amitié et la coopération entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et les partis politiques américains, dont le Parti communiste des États-Unis d'Amérique.

La délégation vietnamienne rencontre Joe Sims, coprésident du Parti communiste des États-Unis d'Amérique. Photo: VNA La délégation vietnamienne rencontre Joe Sims, coprésident du Parti communiste des États-Unis d'Amérique. Photo: VNA

Le responsable vietnamien a informé l'hôte de la situation du Vietnam ces dernières années et proposé le renforcement de la coopération entre les deux partis, en augmentant le partage d'informations et en favorisant la coordination dans les forums des partis politiques, en particulier la Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers.Joe Sims a hautement apprécié le rôle du PCV et félicité le Vietnam pour les réalisations politiques et socio-économiques, en particulier dans un contexte de fluctuations et de défis à l’heure actuelle. Il a salué les efforts du Vietnam et des États-Unis pour approfondir leurs relations diplomatiques et économiques, en particulier après que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral.Lors d'une séance de travail avec Merle Ratner, militant du mouvement de gauche aux États-Unis et ami proche de longue date du Vietnam, Lai Xuan Mon a déclaré que sa visite était une occasion pour le Vietnam de rencontrer et de montrer sa gratitude à des amis proches qui ont travaillé de tout cœur pour soutenir le Vietnam dans les hauts et les bas de son histoire.Le Vietnam chérit toujours la solidarité, le soutien et l'aide inestimables que les communistes et les progressistes américains lui ont apportés dans sa cause de construction et de défense nationale, en particulier de la part d'amis de longue date comme Merle Ratner.Le responsable a exprimé l'espoir que des personnes comme Ratner et son épouse, le professeur Ngo Thanh Nhan, continueront à diffuser des informations sur le Vietnam, afin que davantage d'amis internationaux, en particulier les jeunes, soutiennent le Vietnam et la direction du PCV. -VNA