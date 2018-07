La délégation de la CTC et des responsables de Ninh Binh. Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) – Une délégation de haut rang de la Centrale des Travailleurs Cubains (CTC), conduite par son secrétaire général, Ulises Guilarte de Nacimiento, aussi membre du Conseil d’Etat et député de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, a effectué le 7 juillet une visite de travail dans la province de Ninh Binh (Nord).

En recevant les Cubains, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Mme Nguyen Thi Thanh les a mis au courant les changements de Ninh Binh, l’augmentation du nombre des travailleurs. Elle a souligné le rôle des organisations syndicales de tout niveau dans la protection des droits des travailleurs.

Ulises Guilarte de Nacimiento a tenu en haute estime les potentiels de développement économique de la localité et affirmé que les activités d’échanges d’expériences, notamment celles en matière de syndicat au sein des entreprises à participation étrangère, s’avéraient de plus en plus efficaces.

Il a souhaité voir être renforcés les partages d’expériences dans les activités syndicales, la protection des droits des travailleurs et l’investissement des entreprises vietnamiennes à Cuba à travers les organisations syndicales.

Affirmant la coopération étroite entre les organisations syndicales du Vietnam et de Cuba à travers les activités d’échanges d’expériences et l’entraide lors des forums internationaux, Bui Van Cuong, président de la Confédération générale du travail du Vietnam, a souhaité que la visite ressserre la coopération bilatérale dans la protection des droits légitimes des travailleurs.

Ninh Binh compte à présent 2.600 entreprises, dont 50 entreprises à fonds d’investissement étranger, et 1.077 organisations syndicales avec près de 83.000 membres. -VNA