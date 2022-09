Hanoi (VNA) - Après une pause due à l'épidémie de COVID-19, la course annuelle à pied pour la protection de la faune (Run4WildlifeHN) reviendra avec le thème "La faune n'est pas un médicament". Attirant des centaines de personnes venus de nombreux pays, cet événement aura lieu le 6 novembre dans le quartier Ciputra à Hanoi.



Organisée par Hanoi Half Marathon, Sporting Republic, avec le soutien du Centre d'éducation à la nature, la course a pour l’objectif d’encourager la communauté à dire non à la consommation et au commerce illégal des animaux sauvages, contribuant à la protection des espèces menacées d'extinction.



L’événement comprendra différentes distances, dont un semi-marathon de 21 km, une course de 10 km, une marche familiale de 5 km, sans oublier un kilomètre pour des enfants.



L'argent récolté à cette occasion sera utilisé pour les activités de protection de la faune au Vietnam. Tous ceux qui souhaitent y participer peuvent s'inscrire en ligne d'ici le 23 octobre via le lien https://hanoihalfmarathon.com/register/. - VNA

Vũ Mai Linh Hương source