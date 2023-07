Photo : vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Des experts et des représentants d'entreprises se sont réunis lors d'une conférence à Hanoï le 26 juillet pour discuter des mesures visant à promouvoir l’entrepreneuriat susceptible de promouvoir l’économie circulaire au profit de la société et des entreprises de manière durable.Lors de l'événement, Pham Hong Quat, directeur du Département de développement du marché et des entreprises dans les sciences et technologies relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a déclaré que le développement des sciences et des technologies avait apporté de grands avantages, rendant la vie meilleure et plus pratique.Cependant, cela pose de nombreux défis tels que l'épuisement des ressources naturelles, la pollution de l'environnement et le changement climatique, a-t-il indiqué, soulignant l'importance de l'économie circulaire en tant que solution à ces problèmes.Pour sa part, Nguyen Phuong Linh, directrice de l'Institut de gestion et de développement durable, a déclaré que le Premier ministre avait approuvé un projet national sur le développement de l’économie circulaire le 7 juin 2022. Ce projet affirme que le développement proactif de l' économie circulaire est inévitable, conformément aux tendances, et qu’il est nécessaire pour faire des percées dans la reprise économique et la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) au Vietnam.Selon cette spécialiste, le projet souligne l'importance de promouvoir l'économie circulaire dans le processus de restructuration économique et de renouvellement du modèle de croissance, en renforçant la compétitivité, l'adaptation et la résilience de l'économie face aux chocs extérieurs. Cela est également favorable à la réalisation de la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050.Lors de la conférence, les participants ont discuté d'un certain nombre de modèles d’entrepreneuriat, tout en partageant leurs points de vue sur les avantages et les défis de nouvelles entreprises, ainsi que sur les enseignements en matière de gouvernance d'entreprise et de formation d'entreprises durables.-VNA