Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’exposition Café Show Vietnam 2018 a débuté le 3 mai au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) dans la mégapole du Sud, réunissant d’une centaine d’enseignes de café du Vietnam et des pays étrangers.

Photo: internet



Le Café Show Vietnam 2018 est une exposition spécialisée du secteur de café, et un forum pour les entreprises vietnamiennes et étrangères en activité dans ce secteur d’échanger et d’acquérir des expériences et connaissances sur le café, a déclaré Nguyen The Hung, vice-directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie (VCCI) à Ho Chi Minh-Ville.

L’exposition abrite plus de 200 stands présentant de différents produits dérivés du café mais également des ingrédients, machines et autres équipements au service de la production et la transformation du café en plus d’autres secteurs annexes comme celui des chocolats, desserts, boissons ou encore du thé et de la boulangerie, a-t-il noté.

Les visiteurs ont l’occasion de déguster des produits à base de café du Vietnam et de l’étranger ainsi que de contempler les décorations des cafétérias diverses et d’accéder aux équipements de production de café dernier cri.



En particulier, un Championnat de préparation du café du Vietnam (Vietnam National Barista Championship en anglais), le premier à répondre à la norme internationale de World Coffee Event, est prévu au menu du programme. Cette compétition permettra aux amoureux du café de manifester leur créativité dans la préparation du café ainsi que de valoriser des produits dérivés du café du Vietnam. Les lauréats continueront à rivaliser pour le titre de World Barista Championship 2018, organisé à Séoul, en République de Corée.



En plus, les visiteurs se renseignent, à cette occasion, sur la manière de goûter le café et d’enrichir leurs connaissances avec des spectacles de préparation de café et de boissons avec des programmes tels que "Coffee Training Station" ou "Sweet Class" notamment. Une compétition sur la préparation des boissons du Vietnam (Vietnam Beverage Battle en anglais) fait partie de cet événement aux côtés des espaces d’exposition de nouveaux produits haut de gamme.

L’événement vise non seulement à faire connaître la qualité du café ''made in Vietnam'' au monde, mais également à orienter le développement du secteur de café et à promouvoir la commercialisation et la culture du café, permettant aux producteurs de café, domestiques comme étrangers, d’établir des partenariats commerciaux pour élargir leur marché.

Clôture le 5 mai prochain. -VNA