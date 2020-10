Ouverture du tournoi de tennis d’amitié, le 17 octobre à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Un tournoi de tennis d’amitié s’est déroulé le samedi 17 octobre au Centre de culture et d’information de l’arrondissement de Tây Hô à Hanoï.



Une centaine de sportifs amateurs venus des antennes de l’Union des organisations d’amitié de Hanoï, d’ambassades et d’organisations internationales implantées dans la capitale dont la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, les Philippines, la Russie, la République de Corée, etc. participaient à un tournoi amical de tennis.



L’événement a été organisé par l’Union des organisations d’amitié de Hanoï (HAUFO en abréviation anglaise), en collaboration avec le Service municipal de la culture et des sports.



"Il s’agit d’une activité sportive conviviale, permettant aux diplomates étrangers vivant et travaillant à Hanoï de rencontrer et d’échanger avec les membres de la HAUFO. Ce tournoi vise à renforcer la solidarité et l’amitié entre les hanoïens et les amis internationaux ainsi qu’à promouvoir l’image d’une capitale vietnamienne millénaire et hospitalière", a affirmé Trân Thi Phuong, vice-présidente de la HAUFO, lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement.



Et d’ajouter que cet événement annuel contribue à renforcer l’amitié et sert de passerelle pour la coopération dans divers secteurs, à intensifier l’intégration internationale, à attirer l’investissement et la coopération socio-économique entre la capitale vietnamienne et les pays dans le monde.