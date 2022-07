Paris, 24 juillet (VNA) - Après 3 jours de compétitions éliminatoires acharnées et passionnante, la finale de la Coupe du Monde de Vovinam - Việt Võ Đạo s'est déroulée dans la soirée de 23 juillet à Paris, en France, avec la participation de près de 500 maîtres et compétiteurs, venant de 15 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et du Vietnam.

La cérémonie d’inauguration de la finale de la 6e Coupe du Monde de Vovinam - Việt Võ Đạo, le 23 juillet à Paris, en France. Photo : VNA

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, ainsi qu'un grand nombre d'invités et de spectateurs y étaient présents.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, M. Nguyên Thê Truong, Président de la Confédération Mondiale de Vovinam - Việt Võ Đạo a hautement apprécié le travail d'organisation et d’accueil de la Fédération de Vovinam - Việt Võ Đạo France, en tant que pays hôte, ainsi que la présence d'un grand nombre de maitres et compétiteurs de différents pays. Il a appelé les concurrents à "fair-play" avec le noble esprit martial de Vovinam - Việt Võ Đạo : "La main d'acier sur le cœur de bonté" pour faire des compétitions un grand succès.

La délégation vietnamienne participante à la 6e Coupe du Monde de Vovinam - Việt Võ Đạo en France. Photo : VNA

Dans le cadre de la finale, outre les belles démonstrations collectives des arts martiaux Việt Võ Đạo, les finalistes se sont affrontés dans de nombreux contenus tels que Khai Môn Quyền, Tứ tượng Bổng Pháp, Song Luyện Đao, Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Long Hổ Quyền, Lão Mai Quyền …

Selon le grand maître international Trân Nguyên Dao, président du Conseil consultatif de la Confédération mondiale Vovinam - Việt Võ Đạo, fondateur de cet art martial en France, "après deux ans de Covid-19, le nombre de pratiquant de Vovinam - Việt Võ Đạo a considérablement chuté. Mais, c’est une surprise heureuse de voir se présenter un si grand nombre de participants à ce tournoi mondial. Outre des concurrents venant des pays d'Europe comme la France, la Belgique, l'Allemagne et de l'Amérique comme les États-Unis, il y a aussi de nombreuses délégations venant d'Afrique dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal et surtout pour la première fois, nous avons accueilli des concurrents venant du Vietnam, pays d’origine de Việt Võ Đạo".

Une scènes de représentation des finalistes vietnamiens. Photo : VNA

Commentant les qualifications des concurrents, le grand maître Trân Nguyên Dao a reconnu qu'à cause de l'épidémie, le niveau des compétiteurs en arts martiaux des pays européens avait diminué. Mais au contraire, les délégations africaines sont bien meilleures qu'avant. Pour preuve, ils ont remporté de nombreuses médailles.

La délégation vietnamienne comptait également 6 compétiteurs qui sont des élèves de l'école internationale IVS. Même si c'était la première fois qu'ils participait à un tournoi international à l'étranger, la délégation vietnamienne a également remporté 4 médailles, dont 3 d'or et 1 de bronze.

L’ambassadeur vietnamien en France Dinh Toàn Thang remet les médailles aux lauréats. Photo : VNA

Partageant la joie de lauréat, Doan Duc Tâm a déclaré "très heureux d'avoir réalisé un tel exploit dans cette compétition, cela vaut bien l'effort consacré à son entraînement", tandis que Quach Cao Long a confié : "Il y avait beaucoup de douleurs dans le processus de pratique, mais je pense que ce résultat en vaut la peine".

Selon Mme Guerrib Mai, présidente de la Fédération de Vovinam - Việt Võ Đạo France et membre du comité d’organisation, au terme de la finale, le jury a décerné 111 Médailles dont 38 médaille d'Or, 35 médaille d'Argent et 38 médaille de Bronze. La France, le Sénégal et la Belgique sont des premiers pays dans la liste des pays médaillés.

Thomas Ignestat, de nationalité française, pratique le Việt Võ Đạo depuis 27 ans. Lauréat d’une médaille d'Or en Lão Mai Quyền, il a confié : "Lors de ma dernière coupe du monde, il y a 16 ans en Alger, j’avais terminé deuxième à cette même épreuve. Et cette fois, la médaille d'Or est vraiment une récompense pour tout mon travail investi."

Quant au jeune burkinabé Colombo Brice estime que la médaille d'or qu’il a remporté ce n’est non seulement pour lui mais c’est pour son pays. "Nous sommes ici pour défendre l'honneur de notre pays, le Burkina Faso, et nous l'avons fait. Nous sommes fiers de l’avoir obtenu".

Après 85 ans de création et de développement, l'art martial Vovinam - Việt Võ Đạo est de plus en plus apprécié et pratiqué davantage dans le monde. Cette 6e Coupe du monde de Vovinam - Việt Võ Đạo, qui a attiré la participation de 15 pays, est une preuve de ce développement, contribuant à la promotion des arts martiaux traditionnels, une beauté de la culture vietnamienne, dans le monde. - VNA