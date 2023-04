L’ancienne tragédie grecque d'Euripide sur la scène du cai luong (théâtre réformé). Photo: thethaovanhoa.vn L’ancienne tragédie grecque d'Euripide sur la scène du cai luong (théâtre réformé). Photo: thethaovanhoa.vn

Hanoi (VNA) – Médée, une ancienne tragédie grecque d’Euripide et produite en 431 av. J.-C. lors des Grandes Dionysies, est sur la scène du cai luong (théâtre réformé) pour la première fois, conquérant le public vietnamien.La Médée est basée sur le mythe de Jason et Médée. L'intrigue est centrée sur les actions de Médée, une ancienne princesse du royaume de Colchis et l'épouse de Jason. Elle voit sa position dans le monde grec menacée alors que Jason la quitte pour une princesse grecque de Corinthe. Médée se venge de Jason en assassinant sa nouvelle épouse ainsi que ses deux fils, après quoi elle s'échappe à Athènes pour commencer une nouvelle vie.La pièce d'Euripide a été explorée et interprétée par des dramaturges à travers les siècles et le monde de diverses manières, offrant des lectures politiques, psychanalytiques et féministes, parmi de nombreuses autres lectures originales de Médée, Jason et les thèmes centraux de la pièce.Au Vietnam, l'œuvre a été traduite en vietnamien par le traducteur Hoang Huu Dan et a également été mise en scène à de nombreuses reprises. La pièce de Médée a été adaptée par l'artiste du peuple Trieu Trung Kien à partir d'un scénario poétique écrit par l'excellent artiste Le Chuc.Le Chuc et son équipe ont surpris le public en apportant une version qui garantit pleinement la valeur de l'œuvre tragique originale et rend la pièce nouvelle, luxueuse et empreinte de valeurs humaines.Partageant la raison du choix de Médée pour être mise en scène comme une pièce de théâtre réformé, l'artiste populaire Trieu Trung Kien, directeur du Théâtre vietnamien de cai luong, fait savoir que les formes de scène sont confrontées à une pénurie de bons scénarios, le choix de mettre en scène le Medea est donc une manière d'enrichir la représentation théâtrale.Juste après les débuts le 11 avril, le Théâtre de cai luong a offert un spectacle aux athlètes participant aux 12e Jeux Paralympiques de l'ASEAN au Cambodge et un autre spectacle au public de l'Académie nationale d'administration publique. Le Théâtre de cai luong prévoit également de présenter la pièce aux étudiants des universités.L'équipe de production s'attend à ce que la mise en scène d'un chef-d'œuvre classique occidental dans le style du théâtre réformé, avec une combinaison de théâtre vietnamien traditionnel et de scène mondiale, attirera plus de jeunes publics. -VNA