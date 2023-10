Un zoo unique dans la région ensoleillée et venteuse de Ninh Thuan

Ninh Thuận, une région ensoleillée et venteuse, abrite un zoo spécialisé dans l'élevage et le soin de dizaines d'espèces d'animaux provenant du monde entier, appelé Tien Tien Farm & Zoo. C'est une nouvelle destination touristique qui s'intègre parfaitement dans la carte touristique variée et attrayante de la région.