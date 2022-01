Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoi a condamné vendredi Le 7 janvier Kang Joon-ho, un homme de 74 ans originaire de la République de Corée à six ans de prison pour avoir organisé la sortie illicite de citoyens vietnamiens.

Les accusés devant le Tribunal populaire de Hanoi. Photo : VNA

Ses deux complices vietnamiens, Trinh Ba Huy, 36 ans, résidant dans le district suburbain de Chuong My, de Hanoi, et Pham Van Sang, 42 ans, résidant dans le district de Hà Dông, ont été condamnés respectivement à 36 mois de probation et 4 ans de prison pour la même accusation.

Le 1er juin 2020, la police de Hanoi a reçu des documents concernant une affaire impliquant six habitants du district de Chuong My qui cherchaient à se rendre sur l’île de Jeju en République de Corée pour travailler sur des visas de tourisme.

Cinq d’entre eux ont admis que le 5 octobre 2019, ils étaient partis pour Jeju, mais un homme du nom de Nguyên Van Doan s’est vu refuser la sortie de l’aéroport international de Nôi Bai. Les cinq autres personnes ont ensuite été contraintes de rentrer chez elles le 9 octobre 2019.

Ils ont dit avoir été conseillés par Trinh Ba Huy pour se rendre en République de Corée en tant que touristes, puis y chercher du travail.

Pham Van Sang a admis qu’il avait précédemment aidé Kang Joon-ho à amener six autres personnes à Jeju depuis l’aéroport international de Tân Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville, qui y sont ensuite restés pour travailler. – VNA