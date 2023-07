Hanoi (VNA) - Le célèbre créateur de mode austro-vietnamien La Hông Nhut qui a remporté de nombreux prix de mode en Autriche, a exprimé le désir de redoubler d’efforts pour renforcer les échanges culturels et artistiques entre les deux pays en promouvant l’ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) auprès d’amis autrichiens.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (centre), le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dông (3e, à droite) et le styliste La Hông (3e, à gauche) lors du programme "Journée vietnamienne en Autriche". Photo : VNA

La Hông Nhut (communément appelée La Hông) a une passion particulière pour le design et la mode. Parmi ses collections jusqu’à présent, les costumes inspirés de l’ao dai vietnamien constituent une grande partie.Dans le programme "Journée vietnamienne en Autriche" organisé à Vienne fin septembre 2022 à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietmam-Autriche, les participants ont salué la performance de la collection ao dai conçue par La Hông.S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Europe sur la raison pour laquelle il consacre beaucoup de temps et d’efforts à introduire l’ao dai vietnamien dans les défilés de mode, La Hông a déclaré qu’il aimait le costume traditionnel vietnamien, qui est simple mais peut offrir aux créateurs la possibilité de créer de nouveaux modèles conformément aux tendances actuelles.Le styliste a déclaré qu’il avait toujours introduit l’ao dai dans ses défilés de mode en Autriche et en Europe. Il a affirmé continuer à explorer de nouvelles idées d’ao dai pour promouvoir l’image de la culture et de la tradition vietnamiennes dans le monde, exprimant l’espoir que des amis asiatiques et internationaux posséderont ceux qu’il a conçus.A l’occasion de la visite officielle du président Vo Van Thuong en Autriche, La Hông s’est dit honoré d’être l’une des personnes invitées par l’ambassade du Vietnam en Autriche à assister à la rencontre du président avec les Vietnamiens résidant en Autriche et en Europe. – VNA