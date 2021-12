Hanoï (VNA) - Dans le cadre de l'exposition universelle EXPO 2020 Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), la Journée nationale du Vietnam aura lieu le 30 décembre. À cette occasion, une œuvre artistique unique intitulée The Eternal Flow sera présentée, avec l’objectif de promouvoir la culture vietnamienne à travers le monde.

Le programme "The Eternal Flow" réunira plus de 150 artistes, artisans et musiciens. Photo : CT/CVN



"The Eternal Flow" (The flux éternel) est un programme artistique grandiose co-organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire de la province de Dak Nông (hauts plateaux du Centre) et la Compagnie de publicité et de communication Tâm et Cám (Tâm and Cám Advertising and Communication Co., Ltd).



Il réunira plus de 150 artistes, artisans et musiciens du Théâtre de chant et de danse du Vietnam, de la Fédération du cirque du Vietnam, de la troupe d’artistes de Gong des Hauts plateaux du Centre (Dak Nông), et de la troupe de chant folklorique Quan ho de Bac Ninh (Quan ho, chants alternés de filles et de garçons). Le spectacle aura lieu sur la place centrale Al Wasl, le plus grand dôme autoportant au monde, le centre emblématique de l’événement EXPO 2020 Dubaï.



"The Eternal Flow est un projet ambitieux et un moment fort de la Journée nationale du Vietnam à l'EXPO 2020 Dubaï", a indiqué la directrice du Département de la coopération internationale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Phuong Hoà. Le programme souhaite présenter au monde un Vietnam coloré avec des caractéristiques culturelles façonnées à travers des milliers d'années d'histoire et s'étendant du Nord au Sud. Y sera présenté le mythe Con Rông chau Tiên (Enfants du Dragon et de l’Immortelle) à travers un court métrage projeté sur le dôme Al Wasl, la plus grande surface de projection à 360 degrés au monde, offrant une expérience sans pareille à des millions de visiteurs.



A cette grande surface de projection à 360 degrés s’ajoutent plus de 250 projecteurs laser qui permettront de diffuser des images d’un réalisme saisissant, visibles à l’intérieur mais aussi à l’extérieur et du dessus, sur une surface de projection de 150 m de large, révèle le réalisateur du court métrage Huy Nguyên. Ce dernier ne cache pas qu’il s’agit d’un défi sur le plan technique pour son équipe. Malgré tout, le réalisateur est "confiant" en leur capacité d’offrir au public des "images attrayantes et inoubliables" sur le Vietnam et sa culture.



Le spectacle comprendra également un défilé de mode présentant trois collections faisant la part belle au brocart, à des numéros d’arts traditionnels typiques du Vietnam et à de la musique combinant les valeurs traditionnelles et contemporaines.



Le spectacle vise également à promouvoir les produits typiques des ethnies minoritaires auprès des touristes internationaux. Un label national dans l’habillement avec le brocart comme produit phare sera présenté au public à cette occasion.



Connecter les esprits et créer l'avenir

Pavillon du Vietnam à l'EXPO 2020 Dubaï. Photo : VNA



L’EXPO 2020 Dubaï, qui se déroule actuellement et ce jusqu’au au 31 mars 2022, est la première exposition du genre à se tenir au Moyen-Orient. Cette exposition universelle, le plus grand rassemblement culturel du monde, est l'un des trois plus grands événements mondiaux après les Jeux olympiques et la Coupe du monde, avec l’objectif de présenter et promouvoir la beauté et les potentiels des nations participantes. A l’EXPO 2020 Dubaï, c’est la première fois les 192 pays participants ont leur propre hall d’exposition. Les pays et entreprises du monde entier se tournent vers l’exposition, le premier grand événement mondial ouvert aux visiteurs depuis la pandémie de coronavirus, pour stimuler le commerce et les investissements.



Depuis 170 ans, les expositions universelles fournissent une plateforme pour présenter les plus grandes innovations qui façonnent le monde dans lequel nous vivons. Chaque exposition s'articule autour de sujets d'une grande importance et d'une grande influence sur les progrès du développement humain.



Avec pour thème principal "Connecter les esprits et créer l'avenir" - "Connecter les pensées, créer l'avenir", l’Expo 2020 dit vouloir inspirer les visiteurs pour préserver la planète, explorer de nouvelles frontières et construire un avenir meilleur. -CVN/VNA