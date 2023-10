Des invités au séminaire. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Bien que le commerce électronique facilite la consommation de produits, de nombreux individus, en particulier ceux issus des zones ethniques et montagneuses, n'ont pas encore accès à des plateformes commerciales modernes, a-on-appris lors d'un séminaire tenu le 16 octobre à Hanoï.

Organisé par la revue Cong Thuong (Industrie et Commerce), l’événement visait à promouvoir la vente de produits issus de ces zones à travers des plateformes de commerce électronique.

Nguyen An Son, de l'Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que l'agence organise régulièrement des cours de formation sur le commerce électronique pour les personnes vivant dans des zones de minorités ethniques, contribuant ainsi à sensibiliser et à encourager les gens à utiliser le commerce électronique.

Pour développer l'infrastructure et les services de soutien au commerce électronique, l'agence a également mis en place des solutions de paiement électronique et de logistique qui jouent un rôle clé dans la création d'un environnement favorable pour les entreprises afin qu'elles puissent appliquer avec succès le commerce électronique et la technologie numérique.

L'agence a également permis la mise en vente de centaines de spécialités locales et de produits OCOP (One Commune One Program - A chaque commune son produit) sur les plateformes de commerce électronique grâce à une série de programmes d'assistance aux entreprises, a ajouté Nguyen Anh Son.

Hoang Thi Huyen, cheffe du bureau du commerce en ligne de la Poste vietnamienne, a déclaré que ces derniers temps, la Poste vietnamienne et la plateforme Postmart avaient mené des campagnes pour soutenir la consommation de produits agricoles. Grâce au soutien du ministère de l'Information et des Communications, du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des produits agricoles tels que les litchis de Bac Giang, les prunes de Son La et les mangues de Yen Chau ont été bien vendus sur la plateforme Postmart, avec un volume atteignant des milliers de tonnes.

Cependant, les participants ont souligné que de nombreux produits n'ont toujours pas accès à cette plateforme commerciale moderne. La connexion et la consommation de produits provenant de zones ethniques et montagneuses via des plateformes de commerce électronique se limitent uniquement à la promotion, et la valeur de vente reste faible. Ils ont noté que des produits contrefaits étaient toujours présents sur ces plateformes, ce qui affecte le choix des acheteurs.

Nguyen Anh Son a déclaré que dans un avenir proche, l'agence résoudra les difficultés liées à la protection des droits des consommateurs et à la question des produits contrefaits. Elle organisera également des cours de formation sur les applications du commerce électronique ainsi que sur la technologie numérique pour les villes et les provinces, contribuant ainsi à sensibiliser et à améliorer les compétences dans l'application du commerce électronique. -VNA