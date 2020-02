Hanoi (VNA) - Le chef de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyen Van Binh, a reçu mardi 25 février à Hanoi le sous-secrétaire adjoint américain au Trésor pour l’Asie, Robert Kaproth.

Le chef de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyen Van Binh (droite) et le sous-secrétaire adjoint américain au Trésor pour l'Asie, Robert Kaproth. Photo: VNA

Nguyen Van Binh s’est félicité du développement substantiel et efficace du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis au cours des dernières années, en particulier dans le contexte du 25e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques bilatérales cette année.

Le Parti et l’État du Vietnam chérissent les relations avec les États-Unis et souhaitent favoriser le partenariat intégral bilatéral entre les deux pays, avec des liens économiques et commerciaux comme pilier important, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Vietnam a demandé aux agences compétentes de revoir régulièrement les liens commerciaux et d’investissement avec les États-Unis, afin de lever rapidement les obstacles et les problèmes qui se posent, y compris le déficit commercial et l’accès aux marchés, et de créer des conditions plus favorables permettant aux investisseurs américains de faire des affaires au Vietnam.

Selon le responsable du Parti, le Vietnam envisage activement la possibilité d’intensifier les projets de coopération avec les États-Unis, y compris ceux dans le domaine de l’énergie.

Il a également salué les initiatives des États-Unis en matière de coopération régionale dans les domaines de l’énergie, de la science et de la technologie et des infrastructures, attirant ainsi davantage d’investissements américains au Vietnam et facilitant les importations vietnamiennes des États-Unis.

Le sous-secrétaire adjoint américain au Trésor pour l’Asie, Robert Kaproth, s’est dit pour sa part impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement économique au cours des dernières années.

Il s’est également engagé à continuer de travailler en étroite collaboration avec le Parti et le gouvernement vietnamiens pour renforcer les relations entre les deux pays. – VNA