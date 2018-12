Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 80 millions de dollars pour la construction et l'achat des équipements de nouveaux campus de l’Université de médecine de Hanoi et l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville.

Cette somme permettra d’augmenter chaque année de 2.200 le nombre des étudiants dans ces deux établissements et de fournir 1.863 étudiants diplômés par an à partir de 2032.

La 2e phase du projet de développement des ressources humaines de santé au Vietnam améliorera également la qualité de formation professionnelle dans chaque université.

Une aide non-remboursable de 3 millions de dollars du Fonds japonais pour la réduction de la pauvreté financée par le gouvernement japonais et gérée par la BAD, aidera ces deux établissements à mettre à jour des programmes de formation pour améliorer la qualité des étudiants diplômés et répondre aux besoins de soins de santé de la population, notamment dans les milieux défavorisés.

La qualité du personnel du secteur de la santé travaillant dans les zones lointaines et reculées sera également rehaussée grâce à l’organisation régulière des programmes de formation à distance en appliquant de nouvelles technologies.

Le projet aidera le Vietnam à atteindre ses objectifs en matière de soins de santé en améliorant les infrastructures et en augmentant le nombre d’inscriptions dans les deux universités de premier rang du Vietnam, a déclaré Gerard Servais, spécialiste de santé à la BAD.

L'accent du projet mis sur les communautés défavorisées aidera le pays à répondre aux besoins en soins de santé de la population dans des zones lointaines et isolées, a-t-il ajouté.



Le projet vise à résoudre l’un des obstacles majeurs : les infrastructures limitées et les programmes de formation obsolètes des établissements vietnamiens, ceux qui entravent l’augmentation d’inscriptions et des étudiants diplômés qualifiés. –VNA