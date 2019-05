Photo d'illustration : otochobe.com

Thua Thiên-Huê (VNA) - La société Billion Max Vietnam - fruit de la coopération entre les groupes américaines Wison et Mattel - vient d’obtenir la licence d’investissement pour son projet d’usine de jouets en plastique et objets pour les enfants à Thua Thiên-Huê (au Centre).



Ce projet, d’un montant d’investissement de 15 millions de dollars, verra le jour dans la zone économique de Chân Mây - Lang Cô. Sa mise en opérationnel est prévue au 1er trimestre 2020.



Cette usine aura une capacité de production de 20 projets par an, notamment jouets en plastique, tire-lait, appareils stérilisateurs.



Depuis le début de l’année, la province a délivré la licence d’investissement à 14 nouveaux projets, et à 4 projets déjà opérationnels pour un relèvement du capital initial, dont 5 projets étrangers représentant près de 61 millions de dollars de capitaux enregistrés. -

CPV/VNA