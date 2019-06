Les 17 Objectifs de Développement durable des Nations Unies. Photo : un.org

Hanoï (VNA) – La Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) de Belgique a lancé le programme de financement “Business Partnership Facility” visant à faciliter la réalisation des Objectifs de Développement durable (ODD) au Vietnam et dans d'autres pays en développement, selon le Bureau du commerce vietnamien en Belgique et dans l'Union européenne.

Le programme vise à créer et à maintenir des emplois, à améliorer le revenu moyen des familles à faible revenu, à aider les personnes à faible revenu à avoir accès aux biens et services abordables, et à développer des projets ayant un impact positif sur l'environnement en économisant les ressources, en réduisant les émissions et en préservant la biodiversité.

Chaque candidat doit faire partie d’un partenariat réunissant des acteurs du secteur privé, de la société civile ou du secteur public.

Les projets devraient être planifiés pour une période de 5 ans. Un financement pouvant atteindre 200.000 euros est disponible pour chaque projet sélectionné. -VNA