Des artistes péruviens au concert tenu le 5 août à Hanoï pour célébrer le 198e anniversaire de l'indépendance du Pérou (28 juillet). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Un programme artistique spécial a été organisé à Hanoï le 5 août au soir pour célébrer le 198e anniversaire de l’indépendance du Pérou (28 juillet) et le 25e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Pérou.

L’événement a vu la présence de représentants de différents organes et ministères vietnamiens, d'ambassades de plusieurs pays, d'organisations internationales et de Péruviens vivant au Vietnam.

L'ambassadeur du Pérou au Vietnam, Augusto Morelli, a déclaré qu'il était temps d'approfondir les relations entre le Pérou et le Vietnam dans divers domaines tels que la finance, l'investissement, la culture, la coopération bilatérale et multilatérale.

L’ambassadeur a déclaré espérer que ce spectacle aiderait les Vietnamiens à mieux comprendre la musique péruvienne, et sa culture plus globalement.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a déclaré que malgré l'éloignement géographique, le Vietnam et le Pérou partageaient des similitudes dans l'histoire et la culture.

La solidarité, le soutien mutuel et les aspirations à la coopération entre les Vietnamiens et les Péruviens sont une base importante pour que les deux pays puissent promouvoir une collaboration multisectorielle, notamment dans la culture, dans le contexte où la diplomatie culturelle a été identifiée comme l’un des trois piliers de la diplomatie vietnamienne, a déclaré le responsable vietnamien.

Le vice-ministre Ta Quang Dông a espéré que ce programme rapprocherait ce pays d'Amérique du Sud des Vietnamiens.

Lors du spectacle, le groupe folklorique péruvien Apu Inka a joué de la musique folklorique et exécuté des danses traditionnelles de la jungle amazonienne et des hautes montagnes andines.

Le célèbre groupe péruvien a effectué des tournées dans de nombreux pays tels que les États-Unis, le Japon, l’Espagne, la Chine, l’Inde, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam,... pour promouvoir le folklore de ce pays d'Amérique du Sud. -VNA