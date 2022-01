Un numéro artistique du programme “Garder toujours la confiance en le Parti”. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un programme artistique spécial intitulé “Garder toujours la confiance en le Parti” a eu lieu le soir du 26 janvier à l'Opéra de Hanoï, en l’honneur du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930).

Il comprenait une dizaine de performances musicales minutieusement chorégraphiées, retraçant les étapes révolutionnaires du Parti, glorifiant le pays, le Parti, le Président Hô Chi Minh.

Des reportages sur la direction clairvoyante du Parti pendant la lutte d’hier pour la libération et la réunification nationales et dans le processus d’aujourd’hui de développement et de défense du pays, ont été projetés.

Les spectateurs ont également profité des échanges avec le professeur Hoang Chi Bao, qui a consacré près de 50 ans pour faire des études sur l'idéologie, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh, et le docteur Dang Thi Hoa de l’Hôpital du 19 août (revelant du ministère de la Sécurité publique) qui avait participé aux activités de contrôle du COVID-19 à Bac Giang et Ho Chi Minh-Ville.-VNA