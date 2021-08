Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Le professeur et docteur allemand Günter Giesenfeld a salué l'importance de l'article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, sur certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam».

Des valeurs théoriques et pratiques sont mentionnées dans cet article, a-t-il estimé, avant d’affirmer qu’un modèle socialiste avec l'indépendance nationale était la ligne fondamentale et transversale de la révolution vietnamienne et également le point clé de l'héritage idéologique du Président Hô Chi Minh.

Il a également mentionné le Doi Moi (Renouveau) au Vietnam lancé en 1986, comme un tournant majeur dans l'histoire de l'après-guerre du pays.

Il a déclaré qu'en menant le processus de Renouveau, le Vietnam est progressivement devenu plus complètement et profondément conscient du socialisme et de la période de transition vers le socialisme.

Le professeur allemand a également estimé que l’article a donné des réponses correctes et des informations précieuses sur la situation économique actuelle du Vietnam, qui déploie une économie de marché à orientation socialiste.

Cela souligne une fois de plus l'importance de la politique de Doi Moi et ses résultats impressionnants dont le Vietnam peut être fier, et ce d'autant plus que sa position et son prestige sont renforcés, et la confiance du peuple dans la direction du Parti a été consolidée, a-t-il insisté. -VNA